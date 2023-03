Gespräche laufen: Gladbach scoutet Thuram-Nachfolger

Marcus Thuram lässt seinen Vertrag zum Saisonende auslaufen. Auch bei Lars Stindl schlägt das Pendel derzeit in Richtung Abschied aus. Borussia Mönchengladbach steht vor dem schwierigen Szenario, dass zwei Leistungsträger in der Offensive den Klub ohne Gegenwert verlassen.

Während bei Stindl das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, steht der Abschied von Thuram schon länger fest. Einen möglichen Nachfolger für den Franzosen hat Sportdirektor Roland Virkus laut ‚Sky‘ in Amerika ausfindig gemacht. Dem Bezahlsender zufolge befindet sich der Manager in den USA, um Mittelstürmer Brandon Vazquez genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der 24-Jährige geht für den FC Cincinnati auf Torejagd, bei dem er einen Vertrag bis 2025 besitzt. In der vergangenen Saison machte Vazquez mit 18 Treffern und acht Torvorlagen in 33 Ligapartien auf sich aufmerksam. Diesen Januar debütierte der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln für die A-Nationalmannschaft der USA. Gespräche mit dem Management des Spielers sind dem Bezahlsender zufolge schon angelaufen. Gut möglich also, dass Vazquez seine steile Entwicklung ab Sommer in der Bundesliga fortsetzt.