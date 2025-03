Bankdrücker: Polzin äußert sich zu Schonlau-Zukunft

Kapitän Sebastian Schonlau hat seinen Stammplatz beim Hamburger SV verloren und ist bis auf Weiteres nur noch Ergänzungsspieler. Das bestätigte HSV-Coach Merlin Polzin der ‚Bild‘, bekräftigte allerdings, wie wichtig der Spielführer weiterhin für die Mannschaft ist: „Wir betonen es intern sehr häufig: Ohne Baschos Verhalten jetzt gerade wäre es gar nicht möglich, was wir aktuell für Ergebnisse holen und was wir für Leistungen zeigen. Unter der Woche arbeitet er mit hoher Qualität im Training. Wenn wir Elf-gegen-elf spielen und du musst als Stürmer gegen Bascho pressen, dann wird es am Wochenende eher einfacher als im Training.“

In den vergangenen vier Partien kam Schonlau nicht zum Einsatz. Der 30-Jährige soll dem Vernehmen nach mit seiner neuen Rolle nicht zufrieden sein, war er in den zurückliegenden Spielzeiten abseits von Verletzungen doch unangefochtener Stammspieler. „Er ist unzufrieden, dass er nicht auf dem Platz steht. Er ist da schon ordentlich angefressen. Aber er hat einen guten Umgang damit gefunden, um zu wissen, was für die Mannschaft wichtig ist. Wir werden ihn definitiv die Saison noch brauchen, wenn man an Sperren oder Verletzungen denkt“, so Polzin. Angesichts von lediglich einem Jahr Restvertragslaufzeit stellt sich für Schonlau trotzdem die Frage, wie es beim HSV für ihn weitergeht.