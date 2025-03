BVB-Abschied: Großes Erbe für Schlotterbeck?

FT-Meinung Plausibel

Van Dijk zu ersetzen, wäre ein großes Erbe für Schlotterbeck, aber ganz sicher auch eine reizvolle Aufgabe. Mit 25 Jahren kann sich der DFB-Verteidiger eigentlich keine Saison ohne Champions League erlauben, will er sich nachhaltig in der Weltspitze etablieren. Dass er das Zeug dazu hat, zeigte er mit seinen herausragenden Leistungen in der vergangenen Königsklassen-Saison, die den BVB bis ins Finale gegen Real Madrid (0:2) führte.