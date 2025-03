BVB: Top-Angebot für Schlotterbeck

Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein größerer Umbruch im Sommer an. Zu enttäuschend verläuft die aktuelle Saison, Besserung stellt sich auch nach kürzeren Zwischenhochs nicht ein. Die Liste der Streichkandidaten ist lang, gehalten werden soll aber unter anderem Nico Schlotterbeck.

Der 25-jährige Innenverteidiger, der die fehlende Kader-Qualität des Tabellenzehnten nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg öffentlich anprangerte, besitzt einen Vertrag bis 2027. Diesen wollen die Schwarz-Gelben schnellstmöglich verlängern.

Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist der BVB bereit, Schlotterbecks Gehalt „deutlich aufzustocken und ihn zu einem der Topverdiener zu machen“. Derzeit liegt der Linksfuß im vereinsinternen Gehaltsranking nur im Mittelfeld.

Die Kaderplaner erwägen zudem, Schlotterbeck zum neuen Kapitän zu machen. Dieses Amt hat momentan Emre Can (31) inne, der allerdings zu den möglichen Abschiedskandidaten zählt.

Klar ist aber auch: Verpasst der BVB das internationale Geschäft, wird es nicht einfach, Schlotterbeck zu halten. Der 18-fache Nationalspieler hatte in der jüngeren Vergangenheit vor allem in England einen Markt. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ soll in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen.