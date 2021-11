Transferzeugnis Tottenham: Wie viel Schuld haben die Neuzugänge?

Bryan Gil (FC Sevilla/ 25 Mio.)

Im Tausch gegen Erik Lamela samt stattlicher Ablöse wechselte Gil im Sommer nach London. Seinen argentinischen Vorgänger konnte der vierfache spanische Nationalspieler bislang nicht gleichwertig ersetzen. Gil durfte unter Espírito Santo nur in der Conference League und im League Cup von Beginn an ran (kein Tor, eine Vorlage) – Wettbewerbe, die bei den Spurs nicht oberste Priorität genießen. In der Premier League stehen lediglich mickrige 57 Einsatzminuten zu Buche. Zwar kam der 20-Jährige auch als Versprechen an die Zukunft, gemessen am Ablöse-Gesamtpaket hat sich Tottenham aber sicherlich mehr erhofft. Note: 4

Emerson Royal (FC Barcelona/ 25 Mio.)

Seit seinem Transfer am Deadline Day ist Emerson als Rechtsverteidiger gesetzt. In sechs von sieben möglichen Premier League-Partien stand der 22-Jährige über 90 Minuten auf dem Platz. Eine Torbeteiligung gelang dem Brasilianer dabei nicht, dennoch war er bislang einer der stärksten Spurs. Laut ‚Whoscored.com‘ gewinnt er teamintern die meisten Zweikämpfe pro Spiel (3,4) und fängt die drittmeisten Bälle ab (1,7). Offensiv schaltet er sich immer wieder mit Dynamik in die Angriffsbemühungen ein. An Emerson liegt es also nicht, dass die Saison für Tottenham bislang enttäuschend verlief. Note: 2

Cristian Romero (Atalanta Bergamo/ 50 Mio.)

Der teuerste Verteidiger der Klubgeschichte brauchte etwas Zeit, um sich unter Espírito Santo zu etablieren. Seit dem siebten Spieltag stand Romero dann immer in der Startelf. Wenngleich der 23-jährige Argentinier den sportlichen Niedergang der Mannschaft nicht verhindern konnte, ließ er dennoch Können aufblitzen, das ihn zum Abwehrchef der Zukunft machen könnte. Note: 3

Pierluigi Gollini (Atalanta Bergamo/ Leihe)

Für 15 Millionen Euro kann Tottenham den Torhüter festverpflichten. Dass es dazu kommt, wird zunehmend wahrscheinlicher. Zwar ist Gollini hinter Kapitän Hugo Lloris die klare Nummer zwei, doch im League Cup sowie der Conference League darf der 26-Jährige von Beginn an ran. Die Leistungen des Italieners sind dabei vielversprechend. Gut möglich also, dass Gollini in der nächsten Spielzeit zum neuen Stammkeeper der Spurs aufsteigt, falls Lloris seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte. Note: 2,5

