Nach Barça-Einigung: Nächster La Liga-Klub will N’Dicka

Der Poker um die Dienste von Evan N’Dicka läuft weiter. Nachdem sich der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach mit dem FC Barcelona mündlich auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer geeinigt hat, wurde jetzt ein weiterer La Liga-Vertreter beim 23-jährigen Franzosen vorstellig. Der spanischen Plattform ‚Relevo‘ zufolge handelt es sich dabei um Betis Sevilla.

Der amtierende Pokalsieger aus Andalusien hat dem Bericht zufolge in den zurückliegenden Wochen direkten Kontakt zu N’Dickas Umfeld geknüpft. Schon seit dem direkten Aufeinandertreffen in der vergangenen Europa League-Saison befinde sich der 1,92 Meter große Linksfuß auf dem Radar von Betis.

Beim derzeitigen Tabellenfünften aus Spanien läuft der Vertrag von Abwehrroutinier Víctor Ruiz aus. Der 34-Jährige ist wie N’Dicka Linksfuß, dementsprechend sieht man im Frankfurter den idealen Nachfolger. Mit Barça hat Betis zwar große Konkurrenz, jedoch ist ein Wechsel zu den Katalanen nicht in Stein gemeißelt.

Der Countdown läuft

Bis Anfang März müssen die Blaugrana demnach eine Entscheidung treffen. Sollte Barcelona die Frist verstreichen lassen, läge Betis wieder im Rennen. Schließlich könnten die Grün-Weißen auch die Teilnahme am internationalen Geschäft in Aussicht stellen. Ein Verbleib in Frankfurt ist angesichts der aktuellen Entwicklung wohl so gut wie ausgeschlossen.