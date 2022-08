Juve legt sich auf Milik fest

Der Transfer von Arkadiusz Milik zu Juventus Turin steht unmittelbar bevor. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ hat sich die Alte Dame auf den Polen als neuen Angreifer festgelegt. Milik befinde sich schon auf dem Weg nach Turin. Die Einigung mit Olympique Marseille besteht bereits seit Anfang der Woche.

Für den vakanten Platz in Juves Offensive waren neben dem 28-Jährigen auch Memphis Depay (28/FC Barcelona) und Marko Arnautovic (33/FC Bologna) in der Verlosung. Die Wahl fiel letztlich aber auf Milik, der nach eineinhalb Jahren in Marseille in die Serie A zurückkehrt. Zwischen 2016 und 2021 ging er für die SSC Neapel auf Torejagd.