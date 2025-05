Morgalla wechselt nach Bochum

Der VfL Bochum hat Leandro Morgalla von RB Salzburg verpflichtet. Wie der Zweitligist mitteilt, wird der 20-Jährige für ein Jahr ausgeliehen, für den Anschluss besitzt der VfL eine Kaufoption. „Leandro Morgalla kann in der Verteidigung variabel eingesetzt werden, sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum“, sagt Sportchef Dirk Dufner, „er verfügt bereits über sehr viel Erfahrung, hat in der physisch anspruchsvollen 3. Liga gespielt wie auch schon auf gehobenem Niveau in Österreich und der Champions League.“

Morgalla war vor zwei Jahren von 1860 nach Österreich gewechselt und sammelte in Salzburg auch erste Erfahrungen in der Champions League. Nun folgt der Schritt zurück nach Deutschland ins Unterhaus. Beim VfL findet nach dem Abstieg ein Umbruch im Kader statt, auf der rechten Abwehrseite erhält Cristian Gamboa (35) keinen neuen Vertrag mehr.