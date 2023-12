Sommerneuzugang: Zaragozas Liebeserklärung an den FC Bayern

Bryan Zaragoza hat erklärt, warum er sich für einen Transfer zum FC Bayern entschieden hat. „Es war eine komplizierte Situation für mich und viele Klubs haben Interesse gezeigt. Aber als Bayern angeklopft hat, musste ich nicht zweimal nachdenken“, so der 22-jährige Flügelspieler nach dem gestrigen 1:1 des FC Granada gegen Athletic Bilbao gegenüber der spanischen Ausgabe von ‚DAZN‘.

Unter anderem RB Leipzig und der FC Brentford zeigten Interesse an Zaragoza, der nun aber für rund 15 Millionen Euro im Sommer nach München wechseln wird. Im Anschluss an die Bilbao-Partie geriet der Dribbler regelrecht ins Schwärmen: „Bayern ist ein Klub, den ich liebe. Die Art, wie sie spielen, ihre Geschichte, alles an ihnen.“

Gleichzeitig bestätigte der kleine Rechtsfuß, dass er es war, der einen Transfer im Winter ablehnte: „Es war mir aber wichtig, die Saison hier zu Ende zu spielen, denn dieser Klub hat mir alles gegeben und ich wollte Granada im Guten verlassen.“ Zaragoza stammt aus der Jugend von Granada und schaffte dort in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Profis. Aktuell kämpfen die Andalusier in La Liga als Tabellen-19. um den Klassenerhalt.