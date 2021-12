Seufert wechselt nach Sandhausen

Der SV Sandhausen zieht den ersten Neuzugang für den Winter an Land. Aus der Bundesliga wechselt Nils Seufert von Greuther Fürth an den Hardtwald. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer von Arminia Bielefeld zum Kleeblatt gekommen war, soll in Sandhausen die dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Nils kommt ein Spieler zu uns, der trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in den deutschen Profiligen gesammelt, vor allem bei Arminia Bielefeld. Er ist ein Spieler aus der Region, der mit seiner Mentalität sehr gut zu uns passt“, sagt SVS-Coach Alois Schwarz.