Atlético plant neuen Vorstoß bei Majer

Lovro Majer (24) von Stade Rennes könnte im zweiten Anlauf doch noch bei Atlético Madrid landen. Wie unsere französische Partnerseite Foot Mercato berichtet, planen die Spanier nach dem gescheiterten Sommerwechsel einen erneuten Vorstoß in den kommenden Monaten. Rennes hat Majer bereits die Freigabe zugesagt, sollte ein passendes Angebot eingehen. Die Vorstellungen des französischen Europa League-Teilnehmers liegen bei 60 Millionen Euro. Deren zwölf hatte Rennes vor einem Jahr an Dinamo Zagreb überwiesen, um sich Majers Dienste zu sichern.

Majer war bereits im abgelaufenen Transferfenster heiß begehrt. Nach seiner starken Debütsaison in Rennes (sechs Tore, acht Vorlagen) stand der Kroate bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Das größte Interesse wurde dabei Atlético Madrid und Paris St. Germain nachgesagt. Am Ende wurde es nur mit den Colchoneros richtig konkret, doch der Deal scheiterte an der Ablöse.