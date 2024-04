Fortuna: Iyohas deutliches Bekenntnis

Emmanuel Iyoha (26) lässt keine Zweifel daran aufkommen, wie gerne er das Trikot von Fortuna Düsseldorf trägt. „Ich fühle mich wohl, die Mannschaft macht Spaß, auch die Arbeit mit dem Trainerteam. Hier ist alles gegeben, was man sich wünschen kann”, unterstreicht der Angreifer gegenüber der ‚Bild‘, hält sich in Sachen Vertragsverlängerung aber bedeckt: „Das muss an erster Stelle mein Berater machen – im Gespräch mit Fortuna. Ich versuche mich auf die Spiele zu konzentrieren. Aber ich denke, wir finden eine Lösung.“

Iyoha läuft seit seinem 13. Lebensjahr für die Flingeraner auf. Trainer Daniel Thioune, unter dem der 26-Jährige bereits beim VfL Osnabrück aufgelaufen war, baute den gelernten Stürmer zum Linksverteidiger um. In der laufenden Saison sammelte der gebürtige Düsseldorfer 24 Pflichtspiele. Im Anschluss an diese Spielzeit läuft der Vertrag beim Zweitligisten aus.