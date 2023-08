Chelseas Mega-Preisschild für Youngster Hall

Der FC Chelsea fordert eine offenbar eine dicke Stange Geld für sein Eigengewächs Lewis Hall. Umgerechnet 35 Millionen Euro wollen die Blues ‚The Athletic‘ zufolge für den 18-Jährigen Linksverteidiger sehen. Interesse an einem Kauf signalisierte zuletzt Newcastle United. Für den Scheichklub dürfte eine solche Summe auch mehr als zu stemmen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt galt Crystal Palace als aussichtsreicher Kandidat auf eine Verpflichtung des Youngsters. Die Eagles hatten allerdings nur eine Leihe angedacht. Für Chelsea, das sich die dritte Transferperiode in Folge in einem Kaufrausch befindet, käme ein Verkauf nach Newcastle aber deutlich gelegener. Mit dem Eigengewächs (zwölf Profi-Einsätze) könnte man die ins Ungleichgewicht geratene Bilanz also etwas aufhübschen.