City-Gerüchte um Lewy | Messi-Mania in Spanien

City hat Lewy im Blick

Der klare Wunschspieler von Manchester City für die Mittelstürmer-Position ist Harry Kane. Doch Tottenham Hotspur stellt sich bislang quer. Als Alternative hat der englische Meister nun Robert Lewandowski ins Auge gefasst – das berichtet zumindest die ‚Daily Mail‘. City beobachte die Situation um den Bayern-Knipser genau. Der FCB fürchte einen Abgang schon in diesem Sommer. Zumindest Letzteres darf durchaus bezweifelt werden.

Alles dreht sich um Messi

Es war die Nachricht des gestrigen Tages: Lionel Messi hat einem neuen Vertrag beim FC Barcelona zugestimmt. Entsprechend ziert der Superstar heute die Titelseiten von ‚Sport‘, ‚as‘ und ‚Mundo Deportivo‘. Die Botschaft: Messi verzichtet auf die Hälfte seines Gehalts, um bei Barça bleiben zu dürfen. Das muss Liebe sein.

Griezmann elektrisiert

Zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid bahnt sich bekanntlich ein spektakulärer Tausch an. Antoine Griezmann soll in die Hauptstadt zurückkehren, dafür würde Saúl zu Barça wechseln. „DER Wechsel in La Liga“, titelt daher die ‚Marca‘. Noch gilt es einige Parameter auszuhandeln, der Deal scheint aber auf einem guten Weg.