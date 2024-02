Weltmeister Brehme ist tot

Die Fußballwelt trauert um einen weiteren Weltmeister von 1990. Andreas Brehme verstarb im Alter von 63 in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Herzstillstand. Dies bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur am heutigen Dienstag. Brehme schoss die deutsche Nationalmannschaft im Finale 1990 gegen Argentinien (1:0) per Elfmeter zum Weltmeistertitel.

Während seiner aktiven Karriere schnürte Brehme als Außenverteidiger für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa die Schuhe. Brehme wurde unter anderem einmal italienischer und zweimal deutscher Meister, darunter auch die Sensationsmeisterschaft mit den Roten Teufeln. Für die DFB-Auswahl stand der gebürtige Hamburger in 86 Länderspielen (acht Tore) auf dem Platz.