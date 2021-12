Schalke: Schnäppchenpreis für Kara?

Sollte Schalke 04 Ercan Kara unter Vertrag nehmen wollen, wird der Preis wohl eher überschaubar sein. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wird für den Stürmer eine Ablöse von rund 500.000 Euro fällig.

Kara ist auf Schalke als Backup für Simon Terodde im Gespräch. Der 25-jährige Österreicher steht bei Rapid Wien noch bis Saisonende unter Vertrag. In der laufenden Saison war er in 17 Ligaspielen an zwölf Treffern direkt beteiligt.