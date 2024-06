VfB: Neue Konkurrenz bei Hutchinson

Kommt Ipswich Town dem VfB Stuttgart im Werben um Omari Hutchinson in die Quere? Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Premier League-Aufsteiger beim FC Chelsea nach der möglichen Ablösesumme für den 20-jährigen Offensivspieler erkundigt. An die Tractor Boys war Hutchinson in der abgelaufenen Saison ausgeliehen und trug mit zehn Treffern in 44 Spielen zum Aufstieg bei. An Chelsea ist das Eigengewächs noch bis 2025 gebunden, die Londoner wollen verkaufen.

Stuttgart befindet sich mit dem Blues Berichten zufolge ebenfalls in fortgeschrittenen Gesprächen, der Bundesligist will Hutchinson dem Vernehmen nach nur leihen statt kaufen. Auch Borussia Mönchengladbach bekundet Interesse an der Verpflichtung des Linksfußes. Bislang galt der VfB als aussichtsreichster Bewerber, Ipswich hat nun ebenfalls die Zügel angezogen.