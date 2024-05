Stuttgarts Plan mit Offensiv-Talent Hutchinson

Der VfB Stuttgart würde Offensivakteur Omari Hutchinson gerne auf Leihbasis an Bord holen. Das geht aus einem Bericht von ‚Sky‘ hervor. Dem Bezahlsender zufolge sind die Gespräche zwischen den Parteien weit fortgeschritten.

In der abgelaufenen Spielzeit war Hutchinson bei Ipswich Town untergebracht. Seinem Leihklub verhalf der jamaikanische Nationalspieler zum Aufstieg in die Premier League. Bei Stammverein FC Chelsea besitzt der 20-jährige Linksfuß ein bis 2025 gültiges Vertragsverhältnis. Neben den Schwaben bekundet dem Vernehmen nach auch Borussia Mönchengladbach Interesse an einer Zusammenarbeit.