Real: Mastantuono-Transfer nur verschoben?

Real Madrid hat Zweifel, was die Personalie Franco Mastantuono angeht. Wie der spanische Journalist Ramón Álvarez de Mon berichtet, haben die Königlichen eine Transfer-Entscheidung um den 17-jährigen Offensivspieler von River Plate verschoben. Der Traditionsklub aus Buenos Aires bestehe auf die Ausstiegsklausel des Linksfußes in Höhe von 45 Millionen Euro, die Königlichen seien jedoch nicht bereit, diese zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun wolle man in Madrid Mastantuonos Entwicklung abwarten und die Situation im nächsten Jahr neu bewerten. Real wird seit einiger Zeit Interesse am argentinischen Supertalent nachgesagt, spanische Medien berichteten im Sommer sogar bereits von einer Einigung im Transferpoker – offenbar vorschnell. Dass der U20-Nationalspieler in Zukunft aber doch noch den Weg ins Santiago Bernabéu finden wird, ist nicht ausgeschlossen.