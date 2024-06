Statistisch Weltklasse: Gladbach holt Stöger

Borussia Mönchengladbach verstärkt sein Mittelfeld. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt Spielmacher Kevin Stöger vom Klassenkameraden VfL Bochum und unterschreibt vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vertrag bis 2027. Weil Stögers Arbeitspapier an der Castroper Straße ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Sportchef Roland Virkus freut sich: „Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt. Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit – als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze.“

Mit Stöger verpflichtet die Borussia einen der statistisch kreativsten Spieler aus Europas. Der 30-Jährige spielte mit 157 Schlüsselpässen die meisten in Europas Top-Fünf-Ligen, bereitete 22 Großchancen vor und sammelte in 35 Spielen 19 Scorerpunkte. Verrückt: Trotzdem steht Stöger nicht in Österreichs EM-Aufgebot.