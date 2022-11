Heekeren „will die Nummer eins werden“

Mit Justin Heekeren könnte der FC Schalke 04 bereits seinen zukünftigen Stammtorwart in den eigenen Reihen haben. Wie der 21-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät, möchte er langfristig die erste Wahl für den Platz zwischen den königsblauen Pfosten werden: „Ich will perspektivisch die Nummer eins werden. Das kann ich klar so sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Momentan gehört Heekeren zwar zum Bundesliga-Kader der Schalker, kommt aber ausschließlich in deren Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz. „Es ist geplant, dass ich noch Spiele für die U23 bestreite, um weiterhin Spielpraxis zu sammeln und mich anzubieten“, sagt Heekeren. Im Sommer kam der junge Schlussmann für 250.000 Euro von Rot-Weiß Oberhausen.