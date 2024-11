Perez droht UEFA: „Im Fußball wird nichts mehr so sein wie zuvor“

Florentino Perez hält weiter an der Idee der Super League fest. Auf der Mitgliederversammlung am gestrigen Sonntag griff der Präsident von Real Madrid erneut die FIFA und die UEFA an und prophezeite, dass die Einführung des elitären kontinentalen Wettbewerbs nur eine Frage der Zeit ist: „Der Vorschlag der Super League, kostenlosen Fußball über Unify anzubieten, ist das, was Netflix in der Welt des Kinos oder Spotify in der Welt der Musik getan haben. Ich bin optimistischer denn je, was die Super League angeht. Nach dem Urteil des EuGH im vergangenen Dezember kann ich Ihnen versichern, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Gerichtshof der Europäischen Union hatte entschieden, dass der europäische und der Weltfußballverband „eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen“ indem sie Regeln aufstellen, die eine Super League blockieren. Der 77-Jährige sieht sich bestätigt: „Das Urteil hat dem jahrzehntelangen Monopol der UEFA ein klares Ende gesetzt. Aber wir haben diesen Kampf nicht geführt, um ein Urteil zu feiern, wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, ein neues Modell einzuführen. Und je früher wir das tun, desto besser.“ Im Jahr 2021 wollten zwölf europäische Topklubs die Super League gründen. Nach überwältigendem Gegenwind vor allem aus Fankreisen verabschiedeten sich neun Klubs zumindest vorübergehend von der Idee. Aktuell arbeiten offiziell lediglich Real, der FC Barcelona und Juventus Turin weiter an dem Konzept.