Bericht: England-Interesse an Hack

Robin Hack könnte offenbar nach England wechseln. Wie das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Brentford mit dem 21-jährigen in Diensten des 1. FC Nürnberg. Beim Zweitligisten könnte der gebürtige Pforzheimer Saïd Benrahma (25) ersetzen, sollte sich dieser in Richtung Premier League verabschieden.

Hack war im vergangenen Jahr von der TSG Hoffenheim an den Valznerweiher gewechselt. Dort empfahl er sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben. In 34 Pflichtspielen war der Angreifer an insgesamt zwölf Treffern direkt beteiligt. Neben Brentford wird gleich mehreren Bundesligisten Interesse nachgesagt.