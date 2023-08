Everton leiht Harrison aus

Jack Harrison wird in der kommenden Saison für den FC Everton auflaufen. Der 26-jährige Flügelspieler kommt leihweise aus der zweiten englischen Liga von Leeds United. Zu einer Kaufoption machen die Vereine keine Angaben. Das Arbeitspapier bei Leeds läuft noch bis 2028.

Harrison wurde in den Jugendabteilungen von Manchester United und dem FC Liverpool ausgebildet. In der vergangenen Saison konnte er bei Leeds trotz des Abstiegs aus der Premier League zwölf direkte Torbeteiligungen in der Liga beisteuern.