Szoboszlai schwärmt von Liverpool: „Besser, als ich dachte“

Für Dominik Szobozlai hat der Transfer zum FC Liverpool schon nach kurzer Zeit dessen Überwartungen übertroffen. „Ich habe viel gearbeitet, um ein Spieler von Liverpool zu werden. Es war ein Traum“, sagt der Ex-Leipziger gegenüber Liverpooler Vereinsmedien, „aber ich denke, für jeden Fußballspieler ist es ein Traum, für Liverpool zu spielen, es ist einer der größten Vereine der Welt. Es ist wirklich schön. Es ist sogar besser, als ich dachte.“

Der Ungar fügte sich bisher perfekt ins Team von Jürgen Klopp ein und verpasste in der Premier League nicht eine Pflichtspielminute. Am vierten Spieltag erzielte Szoboszlai vor heimischem Publikum beim 3:0-Sieg über Aston Villa seinen ersten Treffer für die Reds. „Ich möchte in diesem Jahr viel erreichen und nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren“, sagt der 22-Jährige weiter, „wie ich schon sagte, möchte ich so oft wie möglich spielen. Ich genieße es, die Fans genießen es und wenn jeder es genießt, dann bin ich glücklich.“