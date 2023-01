Sampdoria leiht Ex-Frankfurter Lammers

Sam Lammers wechselt innerhalb der Serie A. Sampdoria Genua leiht den Ex-Frankfurter bis zum Ende der Saison aus. Kurios: Erst im Sommer hatte Atalanta Bergamo den Stürmer an den FC Empoli verliehen. Nun wurde das Leihgeschäft offensichtlich vorzeitig abgebrochen.

In der laufenden Saison stand der 25-jährige Niederländer für Empoli in 14 von 15 Spielen auf dem Rasen und war an zwei Treffern beteiligt (ein Tor, eine Vorlage). Für die restliche Spielzeit geht der beidfüßige Sturmtank nun für Genua auf Torejagd.

