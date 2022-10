Mukhtar in der MLS: Torschützenkönig und MVP-Kandidat

Bei Hertha BSC konnte sich Hany Mukhtar einst nicht nachhaltig durchsetzen, in der nordamerikanischen MLS ist er spätestens in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Star geworden. Denn mit 23 Toren nach 34 absolvierten Spieltagen ist der gebürtige Berliner und ehemalige deutsche U21-Nationalspieler der Torschützenkönig der abgelaufenen Regular Season.

Hinzukommen sieben Assists in der Liga sowie drei Tore und eine Vorlage im Pokal – und möglicherweise eine weitere individuelle Auszeichnung. Mukhtar ist einer der Nominierten für den Landon Donovan MLS MVP-Award, der an den wertvollsten Spieler der Saison vergeben wird.

„Ich fühle mich super. Es ist eine große Ehre. Ich bin meinen Teamkollegen, dem Trainerteam und der gesamten Organisation dankbar. Es ist eine tolle Auszeichnung für mich“, wird Mukhtar von ‚Yahoo‘ zitiert, „für mich persönlich wäre es aber eine noch größere Ehre, MVP zu werden.“

Aber wohl noch wichtiger für den 27-jährigen Offensivspieler: Der Teamerfolg bleibt bei aller individuellen Klasse nicht auf der Strecke. Mukhtars Nashville SC belegt zum Saisonende den vierten Platz in der Western Conference und konnte sich damit für die Playoffs qualifizieren. Dort wartet am nächsten Samstag LA Galaxy. „Das ist, worum es wirklich geht“, so der Ex-Herthaner, der sich auf das Duell mit den Kaliforniern freut.

Wer ist Mukhtar?

Mukhtar stammt aus der Jugend von Hertha BSC und galt zwischenzeitlich als großes Talent. Die deutschen U-Nationalmannschaften durchlief der technisch starke Offensivspieler von der U15 bis zur U21, der nachhaltige Durchbruch bei den Hertha-Profis blieb ihm aber verwehrt.

2015 wechselte er deshalb für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von 500.000 Euro von Berlin zu Benfica Lissabon. Auch dort konnte er sich aber nicht etablieren und wurde mehrfach verliehen. 2017 schloss er sich nach einjähriger Leihe Bröndby IF an, wo er erstmals in seiner Profikarriere Wurzeln schlug. Für die Dänen stand er insgesamt 134 Mal auf dem Platz, konnte dabei 28 Tore erzielen und 36 Treffer vorlegen. Seit 2020 ist er in Nashville aktiv.

Traum von der WM

Nun hat der 27-Jährige sogar ganz große Träume. „Mit dem Fahrrad“ würde er nach Deutschland fahren, erklärte Mukhtar jüngst in der ‚Sport Bild‘, wenn Hansi Flick ihn für die WM berufen würde, „klingt ein bisschen absurd mit der Nationalmannschaft – aber warum soll man nicht träumen? Das macht doch jedes Kind, und es ist nicht unmöglich.“

Die Argumente liefert er gleich mit: „Ich gebe Gas, schieße jedes Jahr meine 20 Tore, gebe zehn Assists. Dann wird man ja sehen, was passiert – mehr kann ich nicht machen.“ Zahlen, die nicht von der Hand zu weisen sind.