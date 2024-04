Inzaghi schwört Inter die Treue

Simone Inzaghi möchte seinen 2025 auslaufenden Vertrag bei Inter Mailand vorzeitig verlängern. Wie der 48-jährige Trainer am Rande einer Preisverleihung verriet, sieht er seine Zukunft bei den Norditalienern: „Ich kann sagen, was ich fühle. Inter hat mir in diesen drei Jahren viel gegeben. Wir sind gewachsen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. In diesen drei Jahren habe ich viele Spiele bestritten und wir haben viele Trophäen gewonnen. Am Ende der Saison werden wir uns zusammensetzen und reden. Es wird keine Probleme geben, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzaghi war im Sommer 2021 von Lazio Rom zu den Nerazzurri gekommen und steht mit dem Team kurz vor dem Gewinn der italienischen Meisterschaft. Zudem holte er mit Inter zweimal den italienischen Pokal sowie dreimal den Superpokal und erreichte im vergangenen Jahr das Champions League-Finale. Auch der anwesende Inter-Manager Giuseppe Marotta zeigte sich von der Perspektive einer Vertragsverlängerung sehr angetan: „In Simone Inzaghi haben wir sowohl professionelle als auch menschliche Qualitäten gefunden, die wichtiger sind als die ersteren. Die Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern, wird logisch sein. Er hat das beste Profil, das wir für unsere Gegenwart und unsere Zukunft suchen könnten.“