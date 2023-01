Marseille will United-Talent Mejbri

Olympique Marseille bekundet Interesse an Hannibal Mejbri, der aktuell von Manchester United an den englischen Zweitligisten Birmingham City verliehen ist. Im Raum stehen einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge ein Abbruch der Leihe und ein anschließender Deal mit Marseille.

Der 19-jährige Mejbri ist ein großes Talent, für das United schon vor zweieinhalb Jahren zehn Millionen Euro an die AS Monaco überwies. Seitdem kämpft der offensive Mittelfeldspieler um den Übergang vom Jugendspieler zu Profi. In der Hinrunde zeigte er starke Leistungen für Birmingham.

