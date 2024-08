Juve verpflichtet Portugal-Talent

Juventus Turin hat noch einmal einen Neuzugang an Land gezogen. Mittelstürmer Luís Semedo (21) kommt aus der zweiten Mannschaft des AFC Sunderland zur Alten Dame und soll dort über das Next Gen-Team an die Profis herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Semedo stammt aus der Benfica-Jugend und wechselte im vergangenen Sommer von dort nach Sunderland. Richtig glücklich wurde der U20-Nationalspieler in England aber nicht, bei Juve verspricht sich Semedo bessere Entwicklungschancen.