Virkus reagiert auf Itakura-Gerüchte

Mit einem Abgang von Ko Itakura müssen die Fans von Borussia Mönchengladbach in diesem Winter wohl nicht rechnen. Gegenüber der ‚Bild‘ lässt Geschäftsführer Sport Roland Virkus angesprochen auf das Interesse anderer Vereine kaum Spielraum für einen Verkauf des 26-jährigen Japaners: „Ko spielt wie jeder andere Spieler bei uns eine wichtige Rolle im Kader – und wir brauchen den gesamten Kader.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Itakura aller Voraussicht nach beim Asien-Cup für Japan auflaufen wird, ist ebenso ein Grund dafür, dass ein Transfer im Januar unwahrscheinlich ist. Der Defensivspezialist wird allerdings von Mittwoch bis zum Wochenende in Gladbach trainieren und am Samstag im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles mitwirken. Im Anschluss werde man gemeinsam entscheiden, ob der zuletzt am Knöchel verletzte Itakura zur japanischen Nationalmannschaft reist, so Virkus.