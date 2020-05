Kylian Mbappé will seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain angeblich nur unter bestimmten Voraussetzungen verlängern. Die ‚as‘ berichtet, dass der 21-jährige Stürmer auf eine Ausstiegsklausel für Topklubs wie das stark interessierte Real Madrid besteht.

Problem: Offiziell kann ein solcher Passus nicht in den Vertrag eingebaut werden, Ausstiegsklauseln sind in der französischen Ligue 1 verboten. Mbappé und PSG müssten sich also mündlich auf ein derartiges Agreement verständigen.