CR7 zurück in Manchester: Zukunftsgipfel mit ten Hag

Während Cristiano Ronaldo im verlängerten Sommerurlaub weilte, war Berater Jorge Mendes ein vielbeschäftigter Mann. Mit dem neuen Chelsea-Besitzer Todd Boehly soll es zu einem Treffen gekommen sein. Darüber hinaus waberten mehr oder weniger konkrete Gerüchte über einen Wechsel zu Atlético sowie Real Madrid, den FC Barcelona und auch den FC Bayern durch die Boulevard-Presse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Standpunkt von Manchester United blieb während all der Zeit unverändert. Zwar gewährte man dem Superstar zähneknirschend den Urlaub und den damit gleichbedeutenden Verzicht der Promo-Tour durch Thailand und Australien. Zum Verkauf stehe CR7 aber nicht.

Erstes Gespräch mit ten Hag

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll darüber in den kommenden Tagen auch wieder face-to-face diskutiert werden. Demnach ist der Portugiese am gestrigen Montagabend in Manchester gelandet. Die Rückkehr wird beim englischen Rekordmeister als positives Zeichen bewertet und die Zuversicht wächst, dass Ronaldo seine Wechselgedanken endgültig ad acta legt.

Es sei zwar unklar, ob der 37-Jährige direkt am heutigen Dienstag ins Teamtraining einsteigen werde, fest geplant sei aber ein erstes Vieraugengespräch mit dem neuen Trainer Erik ten Hag. Der Niederländer will mit dem fünffachen Weltfußballer über seine Pläne diskutieren und ihn davon überzeugen, noch eine weitere Saison das Trikot der Red Devils zu tragen.