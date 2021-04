Hoffenheim: Probleme mit Brenet & Adams

Joshua Brenet (27) und Kasim Adams (25) fallen bei der TSG Hoffenheim offenbar mit Disziplinproblemen auf. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge erschienen die beiden in dieser Spielzeit schon mehrfach verspätet zu Teambesprechungen und anderen Treffpunkten.

Gut möglich also, dass für Brenet (Vertrag bis 2022) und Adams (Vertrag bis 2023) schon im Sommer Abnehmer gesucht werden. Während Erstgenannter in dieser Spielzeit nur in zwei Pflichtspielen zum Einsatz kam, griff Coach Sebastian Hoeneß auf Adams immerhin 18 Mal zurück.