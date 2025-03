DFB geht bei Biereth leer aus

Mika Biereth wird in Zukunft nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte am Rande der Kadernominierung für die Nations League-Partien gegen Italien (20. & 23. März), dass sich der DFB mit dem Torjäger der AS Monaco beschäftigt hat, ein Verbandswechsel des Dänen allerdings keine Option ist: „Es ging grundsätzlich darum, erst einmal zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er für uns spielt. Und wir haben das geprüft, viel geprüft. Und das geht leider nicht, weil er bereits zwei Staatsbürgerschaften hat, mit der dänischen und der englischen. Bei seinem letzten Spiel für Dänemark war er schon ein paar Tage älter als 21 Jahre. Demnach ist er für andere Verbände gesperrt. Und für uns ist es quasi nicht mehr möglich, ihn mit einem deutschen Pass zu versorgen.“

Biereth galt als potenzieller DFB-Kandidat, weil er einen deutsch-dänischen Vater hat. Seine Mutter stammt aus Bosnien, aufgewachsen ist der 22-Jährige in England. Im Januar war der Angreifer von Sturm Graz nach Monaco gewechselt. Im Fürstentum hat Biereth direkt voll eingeschlagen. In bisher acht Spielen in der Ligue 1 erzielte der Rechtsfuß zehn Tore und lieferte zudem noch zwei Vorlagen. „Ich habe in irgendeinem Medium gelesen, dass er sich gegen Deutschland entschieden hat. Dazu sage ich: Immer bei den Fakten bleiben. Er hätte, glaube ich, sehr gerne für Deutschland gespielt. So viel kann ich euch verraten“, so Nagelsmann.