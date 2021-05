Atlético in Gesprächen mit de Paul?

Atlético Madrid möchte sich offenbar mit Rodrigo de Paul verstärken. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben die Rojiblancos bereits Gespräche mit Udinese Calcio aufgenommen. Während Atlético bereit sein soll rund 20 Millionen Euro plus Nehuén Pérez für den 27-Jährigen zu bieten, strebt Udinese dem Bericht zufolge eine Ablöse von 40 Millionen Euro an.

De Paul ist im zentralen Mittelfeld des Serie A-Klubs gesetzt und führt sein Team sogar als Kapitän aufs Spielfeld. In 36 Ligaeinsätzen sind dem Argentinier neun Tore und zehn Vorlagen gelungen. Sein Landsmann Pérez war derweil in der abgelaufenen Saison von Atlético an den Ligakonkurrenten FC Granada verliehen. Dort konnte sich der 20-jährige Innenverteidiger jedoch nicht nachhaltig empfehlen.