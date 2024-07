Arslan löst Vertrag in Melbourne auf

Das Abenteuer Australien ist für Tolgay Arslan beendet. Melbourne City gibt in einem knappen Statement bekannt, dass man der Auflösung des Vertrags mit dem ehemaligen HSV-Profi „widerwillig zugestimmt“ hat. Erst im vergangenen Sommer wechselte der 33-Jährige nach Down Under.

„Es ist zwar sehr enttäuschend, einen Spieler von Tolgays Qualität zu verlieren, insbesondere nach Beginn des Saisonvorbereitungstrainings, aber manchmal gibt es Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben“, so Sportdirektor Michael Petrillo. Arslan absolvierte 34 Spiele für den Klub aus der A-League, dabei erzielte er 18 Tore und lieferte sieben Assists.