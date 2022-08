FCA verleiht Götze erneut

Felix Götze spielt künftig erneut in der dritten Liga. Den 24-jährigen Defensiv-Allrounder zieht es leihweise vom FC Augsburg zu Rot-Weiß Essen. Zuletzt war der Bruder von Weltmeister Mario Götze an den 1. FC Kaiserslautern verliehen, zu dessen Aufstieg er in 24 Partien beitrug.

„Wir wünschen Felix Götze bei Rot-Weiß Essen alles Gute, vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt und seine Entwicklung, die er in der vergangenen Saison genommen hat, fortsetzen kann. Die Spielpraxis wird ihm dabei helfen“, sagt Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.