Werder: Aursnes-Transfer erst im August?

Werder Bremen wird auf die angepeilte Verpflichtung von Mittelfeldspieler Fredrik Aursnes womöglich noch einige Wochen warten müssen. Grund ist nach Informationen der ‚DeichStube‘, dass Molde FK den 25-Jährigen auf jeden Fall noch in den Conference League-Partien gegen Servette Genf am 22. und 29. Juli einsetzen will.

Bis dahin werden die Norweger Aursnes wohl nicht aus dem bis Jahresende datierten Vertrag lassen – womöglich pochen sie sogar noch auf eine Teilnehme der nachfolgenden Conference League-Runden Mitte und Ende August. Das ist für den Moment allerdings spekulativ. Werder hat bereits ein Angebot für den norwegischen Wunschspieler unterbreitet.