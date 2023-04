Tillman glänzt in Glasgow: Neue Pläne wegen Tuchel?

Beim FC Bayern konnte sich Malik Tillman nicht nachhaltig durchsetzen, bei den Glasgow Rangers ist dem Leihspieler genau das gelungen. In 39 Pflichtspielen kam der 20-Jährige bereits für die Schotten zum Einsatz, zwölf Tore und fünf Vorlagen stehen zu Buche. Und die Formkurve steigt nach oben.

Denn am gestrigen Samstag zeigte der gebürtige Nürnberger eine seiner besten Leistungen im Trikot der Rangers. Beim 2:0 gegen Dundee United erzielte Tillman beide Tore seiner Mannschaft. Es war sein insgesamt fünfter Treffer in den vergangenen fünf Pflichtspieleinsätzen. Besonders bemerkenswert daran: Zwischenzeitlich fehlte der ehemalige deutsche U- und aktuelle US-amerikanische A-Nationalspieler mehrere Wochen verletzt – seine Serie riss dennoch nicht.

„Er hat heute etwas höher gespielt, gut um unsere Stürmer herum agiert und diese stark in Szene gesetzt. Es ist beeindruckend, dass er als Mittelfeldspieler auch weiß, wann er in den Strafraum gehen muss, um Tore zu erzielen. Er macht das regelmäßig. Er war einen Monat verletzt, hat in unserem jüngsten Spiel schon ein Tor geschossen und heute macht er direkt zwei“, gab es von Trainer Michael Beale nach der gestrigen Partie bei ‚Sky Sports‘ auch prompt ein Sonderlob.

Der 42-Jährige fuhr fort: „Es ist aufregend für uns, dass ein junger Spieler in unserer Mannschaft dazu in der Lage ist.“ Wie lange Tillman noch in Glasgow auflaufen wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Offiziell ist der 20-Jährige noch bis Sommer 2023 ausgeliehen, bis 2024 ist er an die Bayern gebunden. Die Rangers können ihn im Sommer für festgeschriebene sieben Millionen Euro festverpflichten, die Münchner besäßen dann für die Zukunft eine Rückkaufsklausel.

Darauf angesprochen, ob die Amtsübernahme von Thomas Tuchel als Cheftrainer beim FC Bayern etwas an Tillmans Zukunft ändern werde, antwortete Beale: „Nein, das hat keinen Einfluss auf unsere Situation mit Malik. Wir haben eine Klausel, die wir aktivieren können.“

In Stein gemeißelt ist ein Verbleib von Tillman damit aber nicht: „Natürlich müssen wir auch mit dem Spieler darüber reden, ob es für ihn das Richtige ist.“ Der 20-Jährige selbst sagte im Februar dem ‚kicker‘ zu seiner Zukunft: „Ich will einfach so viel wie möglich spielen. Es ist mir nicht egal, aber relativ egal, wo das sein wird. Ich fühle mich hier wohl […] Ich bringe meine Leistungen, die denen hier bei den Rangers, glaube ich, ganz gut gefallen“, so der gebürtige Nürnberger. Er könne sich aber vorstellen, dass seine Entwicklung auch „denen bei Bayern ganz gut gefällt.“