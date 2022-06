Eintracht: Konkurrenz bei Alario

Lucas Alario (29) weckt Interesse in der spanischen La Liga. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der FC Villarreal ein Auge auf den Stürmer von Bayer Leverkusen geworfen. Auch Vereine aus Italien seien dran, eine Rückkehr nach Südamerika soll für den Argentinier keine Option sein.

Ein Verbleib in der Bundesliga ist dagegen möglich: Eintracht Frankfurt befindet sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Alario. Der Rechtsfuß kann per Ausstiegsklausel in Höhe von 6,5 Millionen Euro aus seinem bis 2024 datierten Vertrag herausgekauft werden.