Medien: Eintracht in fortgeschrittenen Gesprächen mit Alario

Eintracht Frankfurt bemüht sich offenbar um die Verpflichtung von Lucas Alario. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich die SGE in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Stürmer von Bayer Leverkusen. Es gebe allerdings auch weitere Interessenten aus Europa und Südamerika, wobei der gebürtige Argentinier eine Rückkehr auf seinen Geburtskontinent ausschließe.

Eine Einigung mit Bayer wird für die Frankfurter wohl kein Problem darstellen. In Alarios bis 2024 datierten Arbeitspapier befindet sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Diese gestanden die Leverkusener dem 29-Jährigen im vergangenen Sommer bei einer Vertragsverlängerung zu, nachdem ein angestrebter Transfer verletzungsbedingt geplatzt war. Schon damals zeigte Frankfurt konkretes Interesse.

Alario war 2017 für rund 20 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen gewechselt und stand dort in 164 Spielen auf dem Feld. Dabei gelangen ihm 58 Tore und 16 Vorlagen. Da er jedoch zuletzt nur selten in der Startelf stand, strebt der Argentinier einen Wechsel an. Über regelmäßige Spielpraxis möchte er sich für einen Kaderplatz der Albiceleste bei der WM in Katar empfehlen.