BL-Duo geht leer aus: Real verleiht Marín

Rafa Marín steht bei Real Madrid vor dem Absprung. Ein Jahr vor Vertragsende werden sich die Wege temporär trennen, berichtet ‚Relevo‘. Per Leihe soll es nach vorheriger Vertragsverlängerung bei den Königlichen zu Betis Sevilla gehen. Im Gespräch ist auch eine Kaufoption.

Zwei Optionen, so die Information des spanischen Onlineportals, taten sich für den 21-jährigen Innenverteidiger auch in der Bundesliga auf. Der VfB Stuttgart und RB Leipzig sollen an Marín dran gewesen sein. Noch größer das Interesse aus der Heimat: „Halb Spanien“, darunter Celta Vigo und der FC Villarreal, seien hinter dem 1,91 Meter großen Rechtsfuß her.

Bei Real wissen sie um Maríns Potenzial, trauen ihm den Sprung zum A-Nationalspieler zu. In Madrid allerdings ist die Konkurrenz in der Abwehr derzeit noch zu groß, für Marín reicht es bislang nur für Einsätze in der zweiten Mannschaft. Der nächste Schritt soll nun folgen – vermutlich bei Betis Sevilla.