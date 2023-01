Benzema: „Ich genieße jeden Tag“

Karim Benzema hat sich zurückhaltend zu seiner Zukunft bei Real Madrid geäußert. Auf einer Pressekonferenz sagte der 35-jährige Weltfußballer: „Ich genieße jedes Training, jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werden, aber ich genieße jeden Tag in Madrid.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Benzema spielt schon seit 2009 für die Königlichen und ist mittlerweile Kapitän des Champions League-Siegers. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt als hochwahrscheinlich. In der laufenden Saison stehen zehn Tore in 15 Pflichtspielen zu Buche. Am heutigen Sonntagabend (20 Uhr) steht im Finale des spanischen Supercups der Clásico gegen den FC Barcelona an.

Lese-Tipp

El Clásico in der Wüste | Juve blamiert sich