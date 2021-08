Dzeko-Nachfolge: Fünf Kandidaten bei der Roma

Bei der AS Rom wird aktuell mit Hochdruck nach einem potenziellen Nachfolger für Edin Dzeko gesucht. Der Stürmer steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Es kursieren einige Namen in der internationalen Presse. Ein Überblick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Icardi der Favorit?

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist Mauro Icardi (28) von Paris St. Germain das Wunschziel des Hauptstadtklubs. Dem Bericht zufolge planen die Römer, den Deal so schnell wie möglich abzuschließen. Eine zweijährige Leihe sei anvisiert.

Der argentinische Stürmer müsste in diesem Zuge auf große Teile seines kolportierten Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro verzichten. PSG arbeitet unterdessen an der Verpflichtung von Lionel Messi (34), der nach gescheiterten Verhandlungen mit dem FC Barcelona auf Klubsuche ist. In Paris würde es bei bei einem Messi-Transfer offenkundig schwierig für Icardi, auf ausreichend Spielzeit zu kommen.

Azmoun

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist Sardar Azmoun (26) von Zenit St. Petersburg eine Alternative für den Fall, dass der Icardi-Transfer scheitert. Rund 18 bis 20 Millionen Euro würden für den iranischen Stürmer fällig, dessen Wechsel zu Bayer Leverkusen an den zu hohen Ablöseforderungen der Russen scheiterte.

Seferovic

Ein weiterer Kandidat ist Haris Seferovic. Nach Informationen der ‚Record‘ beschäftigen sich die Giallorossi mit dem 29-jährigen Schweizer, der noch bis 2024 bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Rund 25 Millionen fordern die Adler dem Bericht zufolge für den ehemaligen Frankfurter.

Abraham

Ebenfalls eine Option ist Tammy Abraham vom FC Chelsea. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, ist die Roma in das Rennen um den 1,90-Meter-Mann eingestiegen. Atalanta Bergamo und der FC Arsenal haben den 23-Jährigen ebenfalls im Visier. Rund 46 Millionen Euro sollen die Blues für den sechsfachen englischen Nationalspieler fordern.

Isak

Wie Transfermarkt-Kenner Gianluca Di Marzio berichtet, steht Alexander Isak weit oben auf der Prioritätenliste von Sportdirektor Tiago Pinto. Das Problem: Laut Di Marzio schweben Real Sociedad San Sebastián rund 40 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen vor. Für die finanziell gebeutelte Roma dürfte ein Transfer in dieser Größenordnung kaum zu stemmen sein.