Deutschland - Nordmazedonien: Die Aufstellung

Bundestrainer Joachim Löw peilt gegen Nordmazedonien den dritten Sieg der ersten Qualifikationsphase an. Im Vorfeld der Partie erwartete Löw ein ähnlich schweres Spiel wie bereits beim 1:0-Sieg gegen Rumänien, viele Stammkräfte werden dementsprechend nicht geschont.

Im Tor vertritt Marc-André ter Stegen Platzhirsch Manuel Neuer in seinem 25. Länderspiel. In Vertretung des Bayern-Keepers führt Ilkay Gündogan die DFB-Elf als Kapitän an. Zudem steht Robin Gosens von Atalanta Bergamo erstmals in diesem Kalenderjahr in der Startformation

Die Aufstellung