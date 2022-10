Erster Trainerjob für Carrick

Michael Carrick beginnt seine Karriere als Cheftrainer im englischen Profifußball. Der FC Middlesbrough sichert sich die Unterschrift des ehemaligen englischen Nationalspielers. Angaben zur Vertragslaufzeit macht der Zweitligist nicht.

Von einem kurzen Abenteuer als Interimscoach bei Manchester United mal abgesehen ist es Carricks erste langfristige Aufgabe als Übungsleiter. Zwölf Jahre lang war der heute 41-Jährige als Ballverteiler im Mittelfeld für die Red Devils aktiv.

