Bundesliga-Konkurrenz: Auch Newcastle will Kelly

Newcastle United steigt in den Poker um Abwehrspieler Lloyd Kelly ein. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ erwägen die Magpies einen Sommer-Vorstoß beim flexibel einsetzbaren Defensivmann. Weil das Arbeitspapier des 25-Jährigen beim AFC Bournemouth in wenigen Monaten ausläuft, wird Stand jetzt keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach ist eine Vertragsverlängerung bei den Cherries aber nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit wurde der Engländer unter anderem mit dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zudem sollen neben den Bundesligisten auch Tottenham Hotspur, West Ham United, der AC Mailand und die AS Monaco die Fühler nach dem früheren U-Nationalspieler ausgestreckt haben.