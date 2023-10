VfB: Lob für Neuzugang Rouault

Mit Sommer-Transfer Anthony Rouault ist man beim VfB Stuttgart ganz offensichtlich sehr zufrieden. Fabian Wohlgemuth betont im ‚kicker‘, die ersten Startelf-Auftritte des 22-jährigen Innenverteidigers seien „mutig und erstaunlich abgeklärt“ gewesen. Der VfB-Sportdirektor fügt zudem an: „Anthony hat das wirklich souverän gemacht.“

Am Deadline Day sicherte sich der aktuelle Tabellenzweite die Dienste des Franzosen per Leihe mit Kaufoption vom FC Toulouse. Aufgrund von Oberschenkelproblemen musste Stammkraft Dan-Axel Zagadou (24) zuletzt passen, dies ermöglichte Rouault, erstmals in die funktionierende Elf der Schwaben zu stoßen. Gegen den 1. FC Köln (2:0) und gegen den VfL Wolfsburg (3:1) lieferte er gute Leistungen.