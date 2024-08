Ajax verleiht Sosa nach Turin

Borna Sosa wechselt von Ajax Amsterdam in die Serie A. Wie der niederländische Klub bekanntgibt, wird der 26-Jährige für eine Saison an den FC Turin ausgeliehen. Die Norditaliener erhalten zudem eine Kaufoption für den kroatischen Nationalspieler in ungenannter Höhe. Dem Vernehmen nach soll diese jedoch bei acht Millionen Euro liegen.

Sosa war im vergangenen Sommer für exakt diese Summe vom VfB Stuttgart zu Ajax gewechselt. Dort konnte sich der kroatische Flankenspezialist allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Insgesamt bestritt der Linksfuß lediglich 25 Spiele für den Traditionsklub und war unter dem neuen Trainer Francesco Farioli nicht mehr gefragt.